¡Increíble! Así es como respira nuestro planeta Tierra con el carbono

A principios de este mes, el ecólogo Marcus Reichstein mostró un increíble video de cómo es que nuestro planeta Tierra respira con carbono.

En el clip se aprecia cuando el globo terráqueo se eleva y se hunde, algo parecido a como lo hacen los los humanos. También se muestra una coloración.

“Lo que verdaderamente me gusta es que vemos intuitivamente el ‘sumidero’ de carbono cuando la biosfera está absorbiéndolo de la atmósfera”, explicó Reichstein.

Con ayuda de colegas y el aprendizaje automático, fue que el ecólogo pudo hacer posible esta animación de el planeta Tierra, basada en estimaciones del proyecto FLUXNET.

Lo anterior también involucró a datos de satélites y de cientos de estaciones de monitoreo de carbono de todo el mundo.

Cabe destacar que las fluctuaciones estacionales en la producción y captación de carbono se dan por los ciclos de vida de las plantas, se lee en actualidad rt.

Here’s ecosystem net #carbon flux average seasonal cycle on the sphere… what I really like, we see intuitively the carbon “sink” when the biosphere is sucking carbon out of the atmosphere. Thanks to @tylermorganwall @mdsumner D.Murdoch @edzerpebesma R.Hijmans #RStats pic.twitter.com/1jTl96glY6

— Markus Reichstein (@Reichstein_BGC) January 6, 2022