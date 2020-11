Impunidad ‘hizo explosión’ en hogares durante el confinamiento: especialistas

Escucha la nota:



La impunidad en México “hizo explosión” debido a que la pandemia limitó el acceso a la justicia para los grupos vulnerables, entre ellos mujeres, menores y personas de la tercera edad que han sido víctimas de violencia en sus hogares durante el distanciamiento, alertó Diego Valadés, Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al participar en el diálogo organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) “La ley en tiempos de Covid-19”, el especialista expuso que la cuarentena en el sistema de justicia y el temor a aplicar la suspensión de garantías establecida en el artículo 29 de la Constitución para hacer frente a la pandemia derivó en errores graves como la inhabilitación del trabajo del poder judicial.

“Ya estábamos acostumbrados a todo tipo de impunidades pero se veía como algo externo, como algo que nada más afectaba a la persecución de los delincuentes organizados, cuando de repente las familias se percatan de que la impunidad se metió a su casa, de que dentro de su casa hay violencia, de que dentro de su casa se atropellan derechos de mujeres, de menores y de viejos y que no pasa nada, esto es la impunidad hizo explosión en el país”, comentó.

Al respecto, Mariana Benítez, Socia Directora de Iurisduxa Consulting, precisó que la violencia que sufren siete de cada 10 mujeres y el homicidio de 11 mujeres al día en promedio fueron en aumento debido a que se violó el derecho de acceso a la justicia con el cierre de los tribunales.

“Y estas cifras fueron aumentando en esta pandemia y qué pasó, qué pasó con esas mujeres que no pudieron recibir la atención a tiempo, que se le cerraron las puertas de los tribunales y esto es bastante grave porque si bien sabemos que había que tomar ciertas medidas en el sector privado, en el sector público, se suspendieron labores durante la contingencia, aquí estamos hablando de un derecho que no se puede suspender0, indicó.

Por su parte, Javier Martín Reyes, profesor Asociado de la División de Estudios Jurídicos, señaló que se observa una “lógica del machete” para obtener recursos que en su momento se agotarán y no un trabajo para diseñar políticas públicas para hacer frente a la pandemia en favor de la población.

“Es mucho más una lógica del machete y de hacerse de recursos por las vías que se puedan, de recursos que eventualmente se acabarán y no el diseño de políticas para hacer frente a la pandemia, de nueva cuenta tanto para la población en general como para los grupos vulnerables, entonces si retomaría esta idea de que aquí en México creo que por desgracia no estamos utilizando los propios instrumentos que nos da el derecho y mucho menos estamos pensando en qué tipo de modificaciones necesitaríamos pues ya no para hacer frente a lo que nos falta de la pandemia y a la segunda o tercera ola o lo que sea, sino a los retos que seguramente este mundo cada vez más cambiante nos va a imponer”, apuntó el también Coordinador de la Licenciatura en Derecho del CIDE.

Frente a este escenario, los expertos coincidieron en que la pandemia abre la ventana para perfeccionar, reconstruir y reformar el aparato jurídico nacional.