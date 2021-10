Impiden comisionistas que pipas de plantas gaseras lleguen a centros de carburación

Escucha la nota:



El desabasto de gas LP en el Valle de México, se explica también por la inoperancia de las pipas de las plantas gaseras que llevan el hidrocarburo a los centros de distribución, toda vez que los grupos de comisionistas les impiden llegar a estos sitios como parte de su protesta.

La falta de gas comenzó a causar desesperación en diversos centros para abastecer los tanques de unidades de transporte público y a comercios de comida preparada.

Se ha intensificado el desabasto en municipios como Ecatepec, Atizapán, Tultitán, y Valle de Chalco, donde a decir de los trabajadores encargados de surtir a los carbucentros son frenados en el camino.

“Ya me pararon los gaseros de aquí (Valle de Chalco) voy para San Juan Tahuixtlahuaca y aquí los gaseros nos pararon y no nos van a dejar circular; me comentan acá los señores que van a cerrar las gaseras porque si no van a ir a cerrarlas”, destacó un chofer que se vio en la necesidad de regresar a su gasera.

Los mismos usuarios han criticado la cerrazón de los comisionistas que han dejado sin el respectivo abasto a miles o quizá millones de hogares y establecimientos comerciales.

Por esa razón los transportistas de las gaseras pidieron apoyo a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que otorguen la seguridad y resguardo necesario para llegar a los centros con el hidrocarburo.

Un audio enviado a MVS Noticias revela como algunos distribuidores instigan a sus compañeros a impedir que estas pipas tipo salchicha, lleguen a su destino.

“La mejor manera de defendernos hoy es patrullar mañana todas las zonas en carros particulares y pipas que se alcancen ganarles su madre, porque no queda de otra

“Estamos muriéndonos por unos cuantos pinches pesos que gobierno, plantas y como sea nos lo quitaron; ahorita todo el desmadre qué hay el compañero que está lesionado que pudo acabar mucho peor la situación, afortunadamente no ocurrió más de la sangre normal”, sostuvo en un mensaje enviado a sus compañeros vía Whats App.

Pese a esta situación, los transportistas no cuentan con apoyo y resguardo más que dos o tres unidades de la Guardia Nacional en las plantas y por no más de cuatro horas.

@amarilloalarcon