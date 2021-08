Hotel de Star Wars: ¡que la fuerza (de tu cartera) te acompañe!

¿Alguna vez soñaste con ser parte de las películas de Star Wars? En este hotel podrás vivir ese sueño.

Y es que después de que Disney Orlando revelara el nuevo hotel de las películas de George Lucas, los precios fueron lanzados y parece ser que no estarán al alcance de todos los bolsillos.

El hotel Star Wars: Galactic Starcruiser tendrá un costo de dos noches para dos personas de 4 mil 800 dólares.

El paquete de alojamiento incluye un camarote del crucero estelar, así como todas las comidas de los dos días de estancia, el estacionamiento y la entrada a la atracción del parque de Disney Worl ‘Star Wars: Galaxy’s Edge‘.

Esto es una oportunidad de vivir una aventura al puro estilo de Star Wars a través de diferentes actividades, misiones así como experiencias exclusivas.

El hotel esta planeado para ser una especie de un gran juego de rol y de impresión, ya que todo el concepto esta creado para que los huéspedes se adentren en el universo de George Lucas durante su estancia.

Si te alojas ahí, podrás interactuar con todo el personal como si fueran parte del guion de las películas.

Esta es una experiencia completamente nueva ya que se tiene planeado que se combinen tres tipos de experiencias: el teatro en vivo, un parque temático, vivir un experiencia culinaria todo esto mientras te diviertes con el juego de rol en vivo.

Here’s a first look at some of the food that will be served on Star Wars: Galactic Starcruiser, openingSpring 2022. #waltdisneyworld pic.twitter.com/hsgMUKCEDz

— Brooke Geiger McDonald (@BrookeGMcDonald) July 30, 2021