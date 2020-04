Hospital en Citibanamex para atender a pacientes con Covid-19 operará el próximo lunes

Escucha la nota:



Este miércoles 22 de abril las 16 empresas y fundaciones entregaron la primera etapa de la Unidad Temporal Covid-19, hospital provisional ubicado en el centro Citibanamex que atenderá a personas convalecientes de esta enfermedad.

En el acto protocolario el presidente ejecutivo y director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), Alejandro Soberón Kuri, informó que el próximo lunes comenzará a operar este primer módulo con capacidad para 234 camas y un módulo de ocho camas de terapia intermedia.

Unidad Temporal COVID-19 en Centro Citibanamex Posted by MVSNoticias on Wednesday, April 22, 2020

*Información relacionada: Economía mexicana caerá 9.0 por ciento, estima Citibanamex

“Con la suma de voluntades de autoridades, empresarios, científicos y ciudadanos hoy entregamos la primera etapa de la Unidad Temporal Covid-19 a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entregamos en consideración al inicio de la fase 3 y con el fin de que las autoridades de la capital del país puedan disponer rápidamente de las primeras 234 camas de hospitalización, de un módulo de 8 camas de terapia intermedia, así como zonas de servicios médicos especializados de forma que las utilicen de acuerdo con las exigencias de su demanda”, apuntó.

El empresario detalló qué se prevé que este hospital ofrezca servicio durante tres meses y que las dos salas restantes estén en operación a principios de junio.

Indicó que son 37 mil 183 metros cuadrados en área donde se distribuyen las casi 900 camas. Dijo que la inversión para este hospital provisional cuyo objetivo es quitar presión al sistema hospitalario de la ciudad fue de 700 millones de pesos.

Al respecto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confió en que si bien la Ciudad se está preparando para el peor escenario de la contingencia por Covid-19, para no llegar a ocupar todas las camas de este hospital es fundamental que la población respete el confinamiento domiciliario y la sana distancia, cuando tenga necesidad de salir a las calles.

“Y eso depende pues de que, de las medidas preventivas u de que todos tengamos la responsabilidad de quedarnos en casa y de si tenemos que salir actuar de acuerdo con la sana distancia entonces pues llegar a más de 800 camas pero esperamos que no llegue a ese número de camas pero es peor que no hagamos este trabajo conjunto así que nos preparamos para el peor escenario pero estamos convencidos que si todos participamos no requerimos llegar al peor escenario”, puntualizó.

La mandataria capitalina agregó que el avance de contratación del personal médico que trabajará en este hospital es del 80%.

Asimismo, reiteró que capital del país se encuentra entre las ciudades que mejor han enfrentado la epidemia, pese a que sigue habiendo gente en la calle pues la mayoría está cooperando con el confinamiento domiciliario.