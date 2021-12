Hombre descubre que toda su vida ha tenido un diente en la nariz

Te imaginas tener problemas para respirar y que descubras que el problema es, un diente en la nariz.

¡Sí! ¡Un diente! Esto le sucedió a un hombre de 38 años que constantemente padecía de molestos problemas para respirar.

Fastidiado de llevar tanto tiempo y no encontrar una solución a este problema cayó en manos de un especialista en New York.

Este hombre estadounidense se sometió a diversos estudios para finalmente, llegar a la sorprendente solución.

Una radiografía reveló que el hombre (a pesar de no tener antecedentes de traumatismos faciales o anomalías craneales) tenía una desviación y una perforación en el tabique nasal.

Así como una obstrucción ósea, lo que podría ser la respuesta a su problema; sin embargo, había algo que llamaba la atención: un objeto extraño en su nariz.

Por ello, el otorrinolaringólogo decidió introducir una pequeña cámara a la nariz del hombre para ver más a detalle de qué trataba.

Al inspeccionar desde dentro el especialista se topó con una ‘masa blanca, dura, no dolorosa’, visible sobre la superficie de la base de la fosa nasal.

Para determinar de qué se trataba se realizó una tomografía computarizada, para confirmar, el extraño objeto no era más que un diente que había crecido fuera de su lugar.

“IMAGES IN CLINICAL MEDICINE: Ectopic Tooth in the Nose” https://t.co/e73ddLuyhf pic.twitter.com/tGigGv8a7l

— Juan C Ivancevich MD (@Aller_MD) December 4, 2021