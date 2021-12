¡Hombre de poca fe! Obispo dice a niños que Santa Claus no existe

¡Acabo con su inocencia! El Obispo Antonio Staglianó se encargó de decirle a los niños que Santa Claus no existe.

El originario de la ciudad italiana de Noto en Sicilia, al sur del país aseguró que es un personaje imaginario y no una persona real.

Antonio Stagliano dijo a los niños que Papá Noel ‘es un personaje imaginario y no una persona real’ lo que ocasionó enojo en los padres.

Por ello, la diócesis lo obligó a matizar sus opiniones.

‘Queridos niños, yo no he dicho como recordaran bien que Papá Noel (Babbo Natale en Italia) no existe; he dicho que existe como un personaje imaginario y no como persona real, concreta e histórica’ aseguró en un video difundido en medios locales.

