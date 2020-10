¡Histórico! Hamilton iguala récord de Schumacher y Checo, cerca del podio

Se llevó a cabo el Gran Premio de Eifel en Alemania, donde un espectacular Lewis Hamilton se llevó la victoria que lo afianza en la cima del campeonato y que, de paso, le sirve para alcanzar la histórica cifra de 91 triunfos en Fórmula 1, máximo récord que poseía en solitario Michael Schumacher.

En reconocimiento, el hijo de la leyenda, Mick Schumacher, le entregó el casco de su padre para honrar al nuevo piloto con más carreras ganadas en la historia de la categoría automovilística más importante del mundo.

Sergio el ‘Checo’ Pérez se ilusionó con el podio y pudo terminar tercero, pero un safetycar arruinó su estrategia y finalizó en el cuarto lugar tras una gran carrera, por lo que ya se coloca en la quinta posición de la clasificación con seis carreras por delante.

