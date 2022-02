HBO Max: Los estrenos de Febrero 2022

Febrero ya llegó y la plataforma streaming de HBO Max tiene preparados algunos estrenos para este mes, desde series originales hasta películas.

Así que te compartimos la lista completa de lo que nos espera en los próximos días.

‘And Just Like That’

Comenzando por el final de ‘And Just Like That’, el regreso de la emblemática serie ‘Sex and the City’, su último capítulo será el 3 de febrero.

Pero no estés triste, se prevé el estreno del documental del mismo nombre, nos llevé a un detrás de escena de esta serie que causó controversia.

‘Euphoria’

Se seguirán trasmitiendo todos los domingos, los nuevos capítulos de la segunda temporada el cual ha generado diversos comentarios en redes sociales.

La segunda entrega de ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’

Es una de las más esperadas por los fans, pues su antecesora fue todo un éxito hace más de 20 años, su estreno será el 4 de febrero.

Entre otros títulos como:

KIMI

Raised by Wolves la segunda temporada

The Girl Before

En películas podremos ver:

Rápidos y furiosos 9

El día del fin del mundo

Hotel Transilvania

Miss Simpatía

De amor y otras adicciones

Aquaman

DareDevil

The Racer

El Gran Truc0

En series tendremos una variedad:

Latter Squad

The Mapes

Te la dedico

En eventos en vivo tendremos la UEFA Champions League y para los fanáticos del anime HBO incorporará en su lista, series como: Bleach, Death Note y Los Caballeros del Zodiaco