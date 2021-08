Hay quienes buscan construir verdades alternas sobre la consulta popular: INE

Escucha la nota:



Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) refutaron las acusaciones que hicieron en su contra los representantes de Morena en torno a la consulta popular.

Durante la sesión extraordinaria de este domingo, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que hay quienes buscan construir una verdad alternativa señalando que el instituto está militando en contra de dicho ejercicio de participación ciudadana.

“El instituto ha sorteado todo tipo de contratiempos y ha tenido que superar las falsas narrativas que han tratado y tratan de construir una verdad alternativa señalando que el INE está militando en contra de la consulta”. “Todas y todos estamos convencidos, comprometidos con la realización de la consulta, por eso esta consulta es exitosa; nada más falso que el INE milite contra la consulta, es más, deshonra a esta herradura de la democracia”.

‘Buscan sabotear el ejercicio’

Córdova Vianello señaló lo anterior luego de que el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna reiteró que los consejeros buscan sabotear este ejercicio.

“El consejero presidente y el consejero Ciro Murayama se han encargado de sabotear este ejercicio democrático y hagamos un recuento. Iniciaron con la cantaleta de que no tenían dinero, fueron a la Suprema Corte a presentar una controversia para quejarse de su falta de dinero y la Corte no les dio la razón, les ordenó hacer la consulta, de mala gana, porque tenían que gastar el dinerito que los tenían guardado para otras cosas, seguramente para lujos y despilfarro, empezaron a organizar la consulta”.

Campaña de desinformación

En respuesta, el consejero Ciro Murayama aseveró que hay una campaña de desinformación para dañar a la autoridad electoral.

“Sabemos que ha habido una campaña de desinformación simulando que se va a preguntar lo originalmente pretendido. “Se ha querido, de forma deliberada, confundir a la población y de paso dañar al INE, como acabamos de ver”. “¿Quién está detrás de la campaña millonaria de desinformación a la ciudadanía?, ¿quién contrató centenas de anuncios espectaculares de carteles en el metro y parabuses?, ¿quién pagó a los brigadistas que en todo el país repartieron propaganda hablando de una pregunta que no es la que está hoy a consideración de la ciudadanía? Por la salud de la República convendrá saberlo, no puede haber cantidades millonarias de dinero financiando apuestas políticas de forma opaca y de procedencia desconocida”.

INE promueve la consulta

A su vez, el consejero Jaime Rivera puntualizó que quien diga que el INE no ha promovido la participación ciudadana en esta consulta, miente y subrayó que quienes quieran darle un sentido diferente a esta consulta no han leído la pregunta o no tienen buena comprensión de lectura o pretenden engañar.