¿Has visto comer a un pingüino? Una cámara revela cómo se alimenta

Si también eres amente de los animales, seguramente te gustaría ver comer a un hermoso pingüino, lo cual, podría ser algo complicado, pero una cámara revela cómo se alimenta.

Esta cámara oculta mostró increíbles imágenes de esta hermosa especie, la cual, tiene un sin fin de secretos únicos.

Todo surgió gracias a un equipo de investigación de Argentina, aquí te mostramos el video, seguramente te encantará conocer un poco más sobre la vida marina de los pingüinos.

Información relacionada: Estas son las razas de perros más tranquilas para vivir en casa

Un equipo de investigadores del programa argentino de la organización internacional Wildlife Conservation Society (WSA) logró registrar imágenes únicas.

Se trata de la forma de cómo come un pingüino papúa en las proximidades de la isla Martillo, ubicada en la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina.

Para lograr capturar estas imágenes, los investigadores instalaron una cámara especial en la espalda del ave con el propósito de estudiar la ecología alimentaria de la especie.

WOW! Penguin takes astounding selfie video while it dives and feeds #penguinawarnessday @wcsargentina @CadicUshuaia https://t.co/nIqgs2UXBE pic.twitter.com/lp2aGFGXOk

— WCS Newsroom: #EarthStrong (@WCSNewsroom) January 18, 2022