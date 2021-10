Halloween es la fecha elegida para el lanzamiento de la SpaceX Crew-3

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) eligió la fecha del Halloween para que la SpaceX Crew-3 despegue fuera de la Tierra.

Es por ello que el próximo domingo, despegará desde Cabo Cañaveral (Florida) esta tercera misión comercial tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI)

La tripulación estará despegando alrededor de las 2:21, desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida.

La fecha se decidió luego de haber concluido con las revisiones y preparativos para el lanzamiento.

Cuatro astronautas serán los tripulantes que ocuparan la nave Dragon nueva.

La Endurance despegará de la plataforma 39A propulsada por un cohete Falcon 9, la cual ya había sido usada en junio pasado.

Los tripulantes serán Matthias Maurer, Raja Chari, Tom Marshburn y Kayla Barron y el alemán Matthias Maurer de la Agencia Europea Espacial (ESA).

Por su parte, Marshburn, quien ya ha viajado al espacio señaló en su cuenta de Twitter que está ansioso de viajar en la cápsula Endurance.

Endurance has arrived at the Hangar! We can’t wait to ride this @SpaceX Dragon to the @Space_Station in a few days… pic.twitter.com/ZTnBS4kr0i

— Thomas H. Marshburn (@AstroMarshburn) October 25, 2021