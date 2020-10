Halloween 2020, marcado por miedo al coronavirus

Escucha la nota:



“En esta conmemoración de la muerte es probable que más familias se sientan en contacto con quienes están en ‘el otro mundo’ o sientan una mayor sensibilidad hacia todo lo asociado al final de la vida, pero también habrá quienes se disfrazarán de coronavirus, para hacer las típicas bromas de Halloween”, adelanta la psicóloga Margarita García Marqués.

“Durante nuestra vida estamos rodeados de muertes, de las cuales renacemos simbólicamente y salimos fortalecidos: algunas reales, cuando fallecen personas cercanas, conocidas o queridas, o algunas personas lejanas que conocemos por distintos medios, y otras subjetivas, como las pérdidas, cambios o reveses que hemos sufrido y motivaron un duelo psicológico y emocional”, explica García Marqués.

“La pandemia despierta el temor a lo desconocido, aquello que no sabemos cómo funciona, cómo nos va afectar y que no podemos manejar, pero lo ignoto siempre es un reto, una circunstancia que nos puede ayudar a avanzar y a transformarnos, a no quedarnos en lo de siempre. ¡Lo que desconocemos nos ayuda a crecer!”, enfatiza la psicóloga.

Las mascarillas de todo tipo harán de este Halloween una fecha muy especial en el colectivo del planeta / EFE

Oleadas de fallecimientos, una enfermedad desconocida, amenazas invisibles, escenas de caos, pronósticos apocalípticos… ¿Qué ocurre cuando estos acontecimientos propios de las películas de miedo e historias de terror que se ven, leen y comparten en Halloween, se producen en realidad y aparecen en las noticias?.

“Cada persona afrontará el 31 de octubre y el 1 de noviembre influenciada, tanto por las experiencias que tuvo o esté teniendo durante la crisis sanitaria, como por los miedos surgidos de hechos de su infancia, cuyo impacto emocional recibió pero que no le fueron explicados, quedando así anclados en su subconsciente”, explica la psicóloga clínica Margarita García Marqués.

“Es que la sensación de angustia e inquietud que provocaron en la niñez algunas situaciones familiares vividas pero no entendidas, como la muerte de un pariente o un lapso de escasez económica, afloran en algunas personas durante la crisis de la COVID-19 en forma de miedo exagerado a la muerte, a lo desconocido y a lo que no se puede controlar”, apunta.

Los virus despiertan en algunas personas miedos exagerados y fantasías que les asustan más que la propia realidad / IMEO / EFE

“Teniendo en cuenta la cantidad de gente que ha fallecido y que Halloween es una noche en la que hay una conexión especial con la gente que se nos fue, es probable que haya más familias que se sientan en contacto con la gente que está en ‘el otro mundo’ o sientan una mayor sensibilidad hacia todo lo asociado al final de la vida”, señala García Marqués.

“Al haber más familias con pérdidas y haber muerto mucha gente por esta pandemia, quizá la celebración de Halloween este año ‘remueva’ psicológica y emocionalmente a la gente más que en años anteriores, pero también habrá quienes encontrarán un lado ‘divertido’ de la COVID-19 o se disfrazarán de coronavirus, para hacer las típicas bromas con la muerte”, adelanta.

Los miedos reales se pueden acoplar a los psicológicos de la infancia en algunos casos / EFE

En las sociedades con mayor calidad de vida, donde se fallece debido a dolencias del corazón y accidentes de tráfico, las personas perciben la muerte como más alejada o sienten que están más protegidos de ella, pero cada tanto aparecen flagelos como el SIDA, el Ébola o el coronavirus SARS-COV-2 que nos muestran la fragilidad humana”, señala García Marqués.

Explica que a algunas personas esta crisis les despertó el miedo a la muerte, a contagiarse, a enfermar o a tocar a otros, “son miedos con una base real, porque el virus se trasmite en la cercanía física y por contacto, pero en algunos fueron desproporcionados, porque los reconectaron con vivencias infantiles atemorizantes ancladas en su subconsciente”, apunta.

La COVID-19 ha hecho aflorar el miedo a lo desconocido acompañado de fantasías que, en muchos casos, “asustan más que la realidad, porque hay muchos aspectos de este virus, como su origen y trasmisión, y sus repercusiones en la salud o distintas partes del organismo, que aún no están claras del todo o se ignoran”, según esta psicóloga.

“La pandemia también sacó a la luz el miedo a aquello sobre lo que no tenemos control, alimentado por la posibilidad incierta de que podamos contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos, o incluso que alguno de ellos pueda enfermar de gravedad por el virus o incluso que fallezca, o a que la muerte nos tome a nosotros mismos”, asegura García Marqués.

Esta psicóloga comparte con algunas reflexiones esperanzadoras para afrontar los miedos que nos despierta el coronavirus, con los que nos encontraremos de frente en Halloween, la gran festividad de la muerte.

SIN MIEDO A LA MUERTE

“Si no creemos que después de esta vida haya otra, la muerte simplemente es el final, que también termina con el sufrimiento y el dolor, pero si creemos que existe otra vida después de esta, podemos percibir la muerte como un cambio, una transformación, un renacer”, señala García Marqués.

“A lo largo de nuestra vida hemos estado rodeados de distintas muertes, de las cuales hemos renacido simbólicamente y salido fortalecidos. Algunas fueron reales, como personas cercanas, conocidas o queridas, o fallecidos más menos lejanos que conocimos por distintos medios, y otras subjetivas, como las pérdidas, cambios o reveses importantes que hemos sufrido y motivaron un duelo psicológico y emocional”, explica esta psicóloga.

Los monstruos de la muerte reaparecerán en el colectivo en la fecha de Halloween / EFE

SIN MIEDO A LO DESCONOCIDO

“Lo desconocido es algo que no sabemos cómo funciona, ni como nos va afectar, algo que no podemos manejar, pero siempre es un reto, una circunstancia que nos puede ayudar a avanzar y a transformarnos, a no quedarnos en lo de siempre, lo conocido”, enfatiza García Marqués.

Destaca que “aunque al principio aquello que desconocemos puede contrariarnos o intimidarnos al sacarnos de nuestra zona de comodidad, finalmente nos ayuda a evolucionar y desarrollarnos como personas. ¡Lo desconocido nos ayuda a crecer!”.

SIN MIEDO A LO QUE NO PODEMOS CONTROLAR

“Este miedo tiene que ver con los dos miedos anteriores, a la muerte y a lo desconocido”, explica García Marqués, advirtiendo que “cuando peleamos o luchamos contra aquello que está fuera de nuestro control, cuando nos amargamos y nos ponemos iracundos y dañamos a otras personas que están cerca nuestro, eso no ayuda ni hace bien a nadie”.

“Hay muchas situaciones y hechos que están fuera de nuestras manos, pero en vez de combatirlas, podemos aprender a confiar en la vida y a dejarnos llevar por ella y a fluir con lo aquello que va llegando, en lugar de intentar tener tanto control y de dominarlo todo”, concluye.

Este Halloween es un buen momento para hacer recuerdo de quienes se marcharon de verdad / EFE