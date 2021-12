Hacker acosa a mujer a través de la cámara de vigilancia para su mascota

Una mujer denunció que fue acosada por un Hacker que logró espiarla a través de la cámara de seguridad que usa para vigilar a su mascota.

Un ejemplo más de que se debe tener mucho cuidado con la tecnología.

La mujer de Estados Unidos, llamada Angela Cuniberti, narró su terrible experiencia, luego de percatarse al salir de la ducha que un hombre le hablaba.

Angela contó que salió de bañarse cuando de pronto escuchó la voz del hombre decir “Hola, hermosa”.

Lo primero que le vino a la mente es que algún intruso había ingresado en su hogar, pues sus perros comenzaron a ladrar.

Alarmada comenzó a buscar algo con que defenderse, cuando notó que una de sus cámaras de vigilancia, especialmente usada para vigilar a sus mascotas y alimentarlos a distancia cuando ella no está en casa, tenía el foco de grabar encendido.

Al acercarse al dispositivo, descubrió que la voz venía de ahí, y no solo eso, la estaba grabando.

Inmediatamente, desconectó el dispositivo, sin embargo, aún logró escuchar la risa burlona del sujeto.

El aparato, hackeado es conocido en el mercado como Furbo y está equipado con una cámara.

La mujer argumentó que ha utilizado este aparato durante muchos años sin ningún problema, hasta ahora.

Luego del incidente Cuniberti contactó a la Policía y a la compañía para reportar el problema.

De acuerdo con la empresa alguien pudo haber logrado “piratear” su red wifi para tener acceso al sistema.

“No he usado desde entonces. Me comuniqué con la compañía y me dijeron que podían reemplazarlo por uno nuevo, pero no acepté”, dijo.