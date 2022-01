Hacer ejercicio reduce riesgos de padecer demencia, revela estudio

En este inicio de año, y aunque no lo fuera, hacer ejercicio es sano para el cuerpo, mejora el funcionamiento de los órganos, el estado de ánimo, la salud en general y ayuda a contener los síntomas de demencia.

Según un estudio revela que el ejercicio aumenta los niveles de una proteína conocida por reforzar la comunicación entre las células cerebrales a través de las sinapsis, región de comunicación entre la neurita o prolongación citoplasmática de una neurona y las dendritas o el cuerpo de otra, lo que puede ser un factor clave para evitar la demencia.

El estudio señala que el efecto protector se encontró incluso en personas mayores que son activas y cuyos cerebros mostraban signos de placas, ovillos y otras características del alzhéimer y otras enfermedades cognitivas.

En el estudio Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, los investigadores analizaron los niveles de proteínas en personas que habían donado sus cerebros a la ciencia como parte del Proyecto de Memoria y Envejecimiento de la Universidad Rush de Chicago.

Señalan que todo el pensamiento y la memoria se producen como resultado de estas comunicaciones sinápticas, mismas que pueden mejorar con el ejercicio.

Las proteínas son clave

El buen funcionamiento del cerebro hace que las señales eléctricas se muevan sin problemas a través de las sinapsis, de neurona a neurona y a otras células del cuerpo.

Para llevar a cabo este proceso, señala el estudio, el cerebro necesita reemplazar constantemente las proteínas desgastadas en esas sinapsis, al tiempo que se asegura de que estén correctamente equilibradas y reguladas.

Existen muchas proteínas presentes en la sinapsis que ayudan a facilitar diferentes aspectos de la comunicación entre células. Esas proteínas deben estar en equilibrio entre sí para que la sinapsis funcione de forma óptima.

Todo forma parte de cómo el cerebro remodela sus circuitos neuronales, manteniéndolos sanos, en lo que el ejercicio es un factor importante.

El ejercicio reduce el riesgo de demencia

Estudios anteriores han demostrado que la actividad física puede reducir el riesgo de demencia entre un 30% y un 80%.

En este sentido, el estudio señala que el funcionamiento sináptico puede ser una vía a través de la cual la actividad física promueve la salud del cerebro, en especial el de las personas mayores para evitar riesgos de demencia.

Como parte del Proyecto de Memoria y Envejecimiento de la Universidad Rush de Chicago, analizaron los niveles de proteínas en personas que habían donado sus cerebros a la ciencia, las cuales tenían una media de edad de entre 70 y 80 años.

A mayor edad, mejor moverse más

También se hizo un seguimiento de la actividad física de los participantes de edad avanzada y los resultados mostraron que las personas que se movían más tenían más proteínas protectoras.

A mayor actividad física, mayores niveles de proteínas sinápticas en el tejido cerebral. Esto sugiere que cada movimiento cuenta cuando se trata de la salud del cerebro.

Ahora ya sabes que para evitar los riesgos de la demencia conforme avanza la edad, lo importante es hacer ejercicio de manera constante.