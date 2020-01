Habrá cero tolerancia en el comercio informal de la CDMX: SSC

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no se permitirá el crecimiento de comerciantes ambulantes.

Este año autoridades capitalinas continuarán con los trabajos de rescate del Centro Histórico. Uno de los objetivos es reducir el índice delictivo, mediante distintas acciones, entre ellas la cero tolerancia al comercio informal.

Durante la presentación del Plan de Recuperación del Centro Histórico, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García anuncio que se llevará a cabo el reordenamiento Integral del Corredor Comercial más importante del país que incluye las calles Madero-Gante-Motolinia-16 de Septiembre; así como la recuperación de la movilidad en vialidades principales y estratégicas del Centro Histórico.

“En materia de Comercio en vía pública una de nuestras banderas principales de este año será “Tolerancia cero al incremento del comercio en la vía pública”, para ello, nos hemos propuesto la Recuperación de las calles de Moneda, Corregidora, Correo Mayor, Del Carmen y Venustiano Carranza; la liberación total de comerciantes en vía pública de 27 calles del perímetro A y B del Centro Histórico; la recuperación y reutilización de los inmuebles que fueron desincorporados para la instalación de Plazas Comerciales y que no han sido utilizados para ese fin”, expuso.

En tanto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que el diálogo se mantendrá con los grupos de comerciantes ambulantes, aunque puntualizó que no se permitirá su crecimiento, pues se trata de un reordenamiento.

En este sentido incluso recordó que se habilitaron plazas comerciales que actualmente no son utilizadas.

“Se va a abrir un diálogo también con cada uno de los comerciantes, no solamente con los líderes y las alternativas, de tal manera que puedan seguir trabajando pero al mismo tiempo que haya orden en el Centro Histórico. Es un trabajo permanente. Se dieron plazas en algún momento y muchos de ellos no lo están utilizando, inclusive hay una en donde rentan, entonces ahí se está haciendo toda la revisión jurídica por si es necesario se va a retirar si es que no lo están ocupando para lo que fue otorgado. Entonces es un trabajo cotidiano en donde está la Autoridad del Centro Histórico, la Secretaría de Gobierno coordinando y la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, comentó.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se han recuperado diversos espacios del comercio informal.

Ls funcionaria refirió que además en la calle de Madero se redujo la presencia de los denominados “volanteros”, aunado a que se hará una reordenamiento gradual de 27 calles donde se ejerce el comercio informal.

El plan de recuperación para el Centro Histórico 2020-2024 contempla una inversión pública de 2 mil millones de pesos y otros 9 mil millones de pesos de inversión privada.

Entre las obras que se prevén como parte de este proceso destacan el Zócalo peatonal y la recuperación de Reforma Norte, lagunilla congreso de la unión y San Hipólito, la construcción del centro de análisis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la edificación de vivienda en el corredor Eje Central.