Gran Premio de México 2021; domina Verstappen segunda práctica, Checo Pérez es cuarto

Al concluir la segunda ronda de prácticas libres del Gran Premio de México 2021, el holandés Max Verstappen del equipo Red Bull quedó en primer lugar haciendo valer su condición de favorito.

En segundo lugar se situó el finlandés Valtteri Bottas del equipo Mercedes y en tercero su equipero Lewis Hamilton.

Información relacionada: Checo Pérez sufre incidente, se recupera y queda cuarto en primera práctica libre del GP de México

Al igual que la práctica libre de la mañana, el piloto mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez se ubicó en cuatro lugar.

And that's a wrap 🏁

En la práctica libre de la mañana, dominó el equipo Mercedes con Bottas como líder.

En la práctica de la mañana, Checo y Leclerc tuvieron un leve susto contra los muros que dañaron sus alerones traseros.

No se trató de nada grave ya que el mexicano regresó y logró colocarse en el cuarto lugar de la sesión de la mañana del Gran Premio de México 2021.

Hubo errores constantes e incidentes variados sobre un asfalto muy sucio, que se limpió con el paso de los monoplazas.

We are loving being back here! 🙌#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/EV0nfQwYua

— Formula 1 (@F1) November 5, 2021