¡Gracias Big Ben! el mariscal de campo de los Steelers dice adiós con emotivo video

El legendario mariscal de campo de los Acereros (Steelers) de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, mejor conocido como el ‘Big Ben’, se despidió este jueves de sus seguidores con un emotivo video que oficializa su retiro del futbol americano profesional.

Lo anterior ya se sabía cuando en conferencia de prensa previo a su último partido de temporada ante los Cafés Cleveland, el ‘Big Ben’ dijera ante los medios de comunicación que ese sería su último juego en el Heinz Field.

El pasador de los Pittsburgh Steelers se despidió de su afición con victoria 26-14 sobre los Cleveland Browns el pasado 4 de enero, victoria que le permitió acceder a los playoffs por última vez.

Roethlisberger, 39 años logró la victoria 98 en su estadio, tercera mejor marca de la NFL, y 164 en su carrera.

Al final de ese juego no pudo contener las lágrimas ante los gritos, porras y cánticos de la afición acerera que se rindieron ante él por haberle dado al equipo histórico dos anillos de SuperBowl.

Ben Roethlisberger’s last intro from @heinzfield? Listen to how loud #Steelers fans get! pic.twitter.com/PtArLnXCFr

— Christopher Carter (@CarterCritiques) January 4, 2022