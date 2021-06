Google recuerda los alebrijes de Pedro Linares

A manera de festejo por sus 115 aniversario, Google festejó los alebrijes de Pedro Linares este martes 29 de junio.

Sustituyó sus letras por las figuras coloridas por el artesano mexicano, las cuales, de papel maché pasaron a ser la portada del buscador.

Esta fue la manera en que la plataforma festejó el cumpleaños de Pedro Linares López, quien ha sido reconocido por plasmar su creatividad en esculturas llenas de color.

Asimismo, Google Doodles dejó un mensaje para el creador mexicano a través de su cuenta de Twitter.

Happy 115th birthday to Mexican folk artist Pedro Linares López🇲🇽

Today’s papier-mâché #GoogleDoodle features a recreation of one of his famous alebrijes—vibrantly colored sculptures of fantastical creatures🐲

Learn more → https://t.co/HDcSP7lJpo pic.twitter.com/WffKZKLltC

— Google Doodles (@GoogleDoodles) June 29, 2021