Google Maps 2021, ¿cambia los viajes cortos por el que contamine menos?

La versión de Google Maps 2021 será renovado, pues al buscar cómo llegar a algún lugar, la compañía ya no sólo se preocupará por el camino más corto, sino también por el más sustentable.

Dicha aplicación ha ayudado a millones de personas de todo el mundo a llegar a su destino de la manera más rápida.

Entre los principales aspectos que hasta hoy ha considerado como prioritarios la aplicación son: la longitud del trayecto o contratiempos como cortes por obras o tránsito vial.

Google Maps 2021, ¿se renueva?

La aplicación ha optado por la sustentabilidad para reducir los niveles de contaminación en el planeta Tierra.

Para ello, optó por la nueva modalidad de priorizar a lo que llamó, los caminos más sostenibles en lugar del más rápido o corto.

Es decir, mediante rutas más ecológicas o menos contaminantes, le indicará a los usuarios el camino a su destino.

Las nuevas rutas ecológicas las presentaron en marzo de 2021, sin embargo, hasta ahora Google comenzará a aplicarlas.

El comienzo de este nuevo funcionamiento será escalonado, pues primero empezarán en Estados Unidos y posteriormente en Europa.

Uno los nuevo beneficios que ofrecerá la aplicación será que el trayecto se calculará teniendo en cuenta indicadores como el consumo de gasolina y el tránsito.

Además, también contemplará factores como qué tan inclinada esté la carretera.

¿Qué más incluirá la nueva actualización de la App?

Si te has cuestionado cuánto tiempo extra te llevará usar la vía más sustentable y no la más rápida, no te preocupes, que la aplicación también contemplará el tiempo.

En en efecto, la actualización nos indicará el camino que menos contamina, siempre y cuando la hora estimada de llegada sea similar a la ruta más rápida.

Google Maps 2021 ya puso en marcha estas nuevas medidas en Estados Unido y en Europa empezarán hasta 2022.