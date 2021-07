‘Gonzo’ de los Muppets Babies se declara de género fluido

El capitulo de la caricatura ‘Muppets babies‘, llamado ‘Gonzo-rella‘ generó reacción entre los televidentes ya que en dicha emisión, uno de los personajes favoritos Gonzo, explica que se identifica como un ser de género fluido.

El episodio causó revuelo ya que esta caricatura tiene como público principal a los niños pequeños, sin embargo, esto representa una apertura a estos temas que ya no deben de parecer lejanos.

Todo comienza cuando Miss Piggy y Summer organizan un baile tipo princesas, con príncipes y música, sin embargo, Gonzo dice que él también quiere utilizar vestido como sus compañeras, sin contar que su petición sería rechazada por los demás Muppets.

Esto debido a que Gonzo es de género masculino y debe de mantenerse de acuerdo al ‘manual de los bailes’ donde dice que los hombres deben de portar traje.

Mientras el episodio corre, el personaje de Rizzo, ‘el Hada Madrina‘ le dice que no debe de estar triste por querer ser él, así que lo convierte en princesa, al puro estilo de Sailor Moon.

Llega el momento del baile y con ello, Gonzorella hace su primera aparición.

Miss Piggy se impresiona sin saber que detrás del antifaz se encuentra su amigo y le expresa lo lindo que esta su vestido.

Tal como pasa en la película de ‘Cenicienta‘, al dar las 12 en el reloj, tiene que correr por las escaleras dejando su tenis de cristal.

Por fin llega el momento de la revelación Gonzo ante sus amigos:

“Amigos, hay algo que tengo que decirles: la princesa que fue al baile esa noche fui yo. ¡Soy Gonzorella!.

“Todos esperaban que me viera de cierta manera. Yo no quiero que se molesten conmigo. Pero no quiero hacer las cosas por la forma en que siempre se han hecho. ¡Quiero ser yo!”