GCDMX pospone concierto de Año Nuevo de Los Ángeles Azules

Sin especificar una nueva fecha, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que se pospone el concierto de Los Ángeles Azules programado para el 31 de diciembre con motivo de la celebración de Año Nuevo.

Por la mañana la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que esta decisión tiene como propósito salvaguardar la salud los capitalinos, “ante el ligero incremento de casos confirmados de Covid-19”, por lo que no debe haber motivo de alarma.

“Sería una cuestión de precaución nada más al ver que hay un ligero incremento de los casos, pero no es una alarma ni mucho menos, sino sencillamente una medida precautoria para evitar mayor número de contagios, entonces más tarde vamos a estar informando, estamos poniéndonos acuerdo justamente con la producción de este evento para que podamos posponerlo no cancelarlo sino posponerlo, es una celebración que se hizo en el 2019 y queríamos que se hiciera cada 31 de diciembre ya como algo que permaneciera en la ciudad y hay que tomar las medidas de precaución, pero no significa por ningún motivo cerrar ninguna actividad económica ni mucho menos”, indicó.