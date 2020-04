GCDMX garantiza abasto de agua tras fuga en el sistema Cutzamala

Escucha la nota:



El abasto de agua para la población de la Ciudad de México y los hospitales de la Zona Metropolitana está garantizado, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, luego de que la Comisión Nacional del Agua reinició la operación de la línea 2 del sistema Cutzamala que ayer se vio afectada por una fuga.

En conferencia de prensa la mandataria capitalina refirió que aunado a la rapidez en los trabajos de reparación, también se aumentó el caudal del sistema Lerma, lo que permitió resolver el desabasto en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

“Ahora están operando desde las tres de la mañana para poder llenar todos los sistemas. En los últimos días previo a esta fuga aumentó el caudal particularmente de Lerma y eso nos ha permitido resolver algunos problemas de desabasto que teníamos y también el Sistema Barrientos que viene del Estado de México de la zona Norte que suministra la Gustavo A Madero y Azcapotzalco también entraron a operar tres Pozos que nos permiten también resolver el problema de desabasto para esas alcaldías”.

Respecto al caso de Tláhuac donde ante la escasez de agua los habitantes desviaron la ruta de las pipas, la funcionaria rechazó que se trate de un delito.

Dijo que en esta demarca se trabaja en la construcción de una planta potabilizadora para un pozo que permitirá mejorar la cantidad y calidad del líquido en esta zona y que podría iniciar operaciones en dos meses.

“También es la desesperación de la gente, este no es un tema de delincuencia sino más bien que la gente no tenía agua, entonces aumentamos el número de pipas para Tláhuac de tal manera que en los últimos diez días digamos ya no se han presentado ni fuga de estas condiciones”, declaró.