GCDMX colabora en investigación de pago a empresa de García Luna

El gobierno de la Ciudad de México colaborará en las investigaciones que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el depósito de 31.1 millones de pesos que hizo la administración de Miguel Ángel Mancera a Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, empresa dirigida por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos acusado de tejer una red de protección para el crimen organizado.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que la UIF ya notificó a la Contraloría capitalina, instancia que hará las investigaciones correspondientes.

La mandataria local explicó que además la UIF con base en sus investigaciones tendrá que presentar las denuncias tanto en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como en la Fiscalía General de la República.

Al ser cuestionada respecto a si se llamará a declarar al ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, la funcionaria agregó que eso lo determinará la PGJ.

Sheinbaum Pardo además puntualizó que la 4T no se va a cansar en su lucha para terminar con la corrupción, al tiempo que recordó que son 6 los ex servidores públicos de la pasada administración los que están recluidos por este delito, además de que siguen vigentes dos órdenes de aprehensión en contra de dos ex secretarios.