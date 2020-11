Gato desaparece por días y regresa ‘endeudado’

Escucha la nota:



En Chiang Mai, Tailandia, un gato salió de casa por tres días y regresó con un recado atado a su cuello que contenía un gracioso mensaje. Cuando su dueño se percató de esto, decidió compartir una foto de su gato en el grupo de Facebook de Chang Phuak, en la ciudad de Chiang Mai.

Información relacionada: Encuentran una pitón de 3 metros en cofre de automóvil

La nota atada con un cordón decía: “su gato no dejaba de mirar las caballas en mi tienda, así que le di tres” y estaba firmada por “la tía May del callejón 2” quien es la dueña de la pescadería de donde el gato se estuvo alimentando. La tía May inclusive agregó su número telefónico en el mensaje.

La publicación de la red social se volvió viral rápidamente y ya cuenta con más de un millón de likes. La historia tuvo diferentes reacciones de parte de los usuarios pues hay quienes afirman que el gato se ve muy bien y fue un gran gesto de parte de la ‘tía May’. Por otro lado están quienes sugieren al dueño que pague por los alimentos que consumió su mascota, ya que estuvo bajo cuidado y pudo alimentarse gracias a la encargada de la pescadería.