Gaseros desconocen a grupo que se reunió con Sheinbaum

El representante y vocero de la Unión Nacional de Gaseros, Enrique Medrano, aseguró que los distribuidores que se reunieron este día con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no forman parte de su gremio y desconocen a qué agrupación pertenecen.

Dijo que después de la manifestación en la que elementos policiales del Gobierno de la ciudad los aporrearon, no recibieron notificación para reunirse hoy con la mandataria de la capital.

“No, no hubo ninguna reunión con nosotros, no fuimos convocados a ninguna reunión no sabemos a quién se refiere a qué gremio se refiere la jefa de gobierno”, aseguró.

Líder de gaseros presentará denuncia por agresiones de SSC

El líder gremial dijo que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), por las lesiones que le causaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras disolver la manifestación que realizaron este lunes en la Secretaría de Energía (Sener).

En entrevista con MVS Noticias, explicó que presentará la certificación de las lesiones que le causaron oficiales antimotines que, en medio de golpes y empellones, reabrieron la vialidad de avenida Insurgentes y Eje 5 Sur, donde permanecían estacionadas pipas repartidoras de Gas LP.

Señaló que tiene identificado a su principal agresor como “A. Ramírez M.”, con indicativo Jefe Urano”, uno de los mandos operativos de la SSC que llevaron a cabo la incursión policial.

“Tengo cita con el doctor, traigo algo en la mejilla que toda la estoy sangrando, tiene que ser un cirujano plástico, ahí voy saliendo poco a poco. Las lesiones son varias laceraciones y cortadas en el cráneo y en la mejilla, golpes en el cuerpo y mis lentes que me quebraron y ese es el estado en que ahorita me encuentro”, puntualizó.

Los comisionistas exigen un pago mínimo de tres pesos por litro de gas LP y aseguraron que los 50 centavos que actualmente reciben, son insuficientes para continuar con la operación.

Añadió que el paro de actividades es indefinido y no saldrán a las calles a repartir el hidrocarburo hasta en tanto haya una mención de las autoridades, y muestren disposición al diálogo.

