Garantiza Sheinbaum imparcialidad en próximo proceso electoral en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México garantizó que durante el próximo proceso electoral habrá imparcialidad.

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que no se tolerará la compra de votos ni el uso de recursos públicos.

“Total imparcialidad y además también vamos a estar pendientes de que no haya compra de votos, de que no haya violencia como la que vivimos nosotros durante la elección, de que haya todas las facilidades y de que no se use ningún centavo de recurso público para la próxima elección”, indicó.

Asimismo respecto a la negativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México para registrar como partido político a la organización “Enrédate por México AC”, la funcionaria opinó que hubiera sido extraño que se le otorgara el registro cuando su dirigente, Miguel Ángel Vázquez, exfuncionario en la administración de Miguel Ángel Mancera, está preso por uso indebido de atribuciones.

“Pues imagínense que el presidente de ese partido está recluido, o sea, hubiera sido extraño que le hubieran dado el registro, ¿no? Y precisamente por actos de corrupción, entonces, el presidente de ese partido está en la cárcel por actos de corrupción, entonces evidentemente lo que dice el Instituto electoral es, hay problemas para que puedan demostrar de dónde venían los recursos, pues por eso les está negando lo cual me parece que es consecuente con la denuncia penal que tiene”, declaró.

Recientemente Sheinbaum Pardo dio a conocer que en la Contraloría siguen en curso las investigaciones contra exfuncionarios en la administración de Miguel Ángel Mancera.