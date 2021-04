Garantiza GCDMX segunda dosis para médicos vacunados en Coyoacán

Escucha la nota:



Ante la protesta que llevan a cabo médicos del sector privado que fueron vacunados en las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), en la colonia Los Cipreses, en Coyoacán, y que exigen su segunda dosis, la jefa de gobierno Claudia Sheinbuam afirmó que está garantizada su vacuna y que su aplicación será la próxima semana.

En conferencia de prensa, la mandataria local dijo que no es necesario que se manifiesten pues en los próximos días serán notificados a través de un SMS o de una llamada telefónica con los detalles de su cita.

“Todavía hay tiempo para que reciban su vacuna y para que no hubiera problemas de combinar esta vacunación con los adultos mayores, se tomó la decisión de que se hiciera en la semana particularmente para ellos. No se preocupen si van a tener su segunda dosis todos los que se vacunaron de primera y la van a recibir entre el miércoles, jueves y viernes probablemente; o martes, miércoles y jueves van a recibir su SMS o van hacer llamados por teléfono, entonces no necesitan manifestarse, si van a recibir su vacuna, no hay ningún problema”, indicó.

Información relacionada: Más de 20 mil extranjeros han solicitado refugio a GCDMX en 2021

Respecto a los adultos mayores que no acudieron por su primera dosis, la funcionaria les pidió registrarse en Locatel. Detalló que probablemente serán inoculados el siguiente fin de semana.

Asimismo confirmó que las segundas dosis para Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan, se aplicarán la próxima semana. Los detalles sobre este proceso serán anunciados mañana.

“A los rezagados les pedimos por favor que tengan su cita en LOCATEL y a las personas que van a recibir su segunda dosis los tenemos registrados y les vamos a enviar también su SMS y les corresponde vacunarse esta semana, ya través del SMS o de la llamada de teléfono les diremos que día, a qué hora y en dónde”, apuntó.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, son 6 mil los adultos mayores rezagados en su proceso de vacunación los que se han registrado en Locatel.