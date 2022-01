FOTOS: ¿Hubo vida en Marte? El Rover Curiosity revela nuevos detalles de su viaje

¿Hubo vida en otro planeta? Con las nuevas fotografías captadas por el Rover Curiosity que compartió la NASA, podemos observar que la ciencia está cada vez más cerca de encontrar los antecedentes de Marte.

El análisis de la sedimentos que recogió el Curiosity de la NASA en un cráter sirvió para afinar el posible origen del carbono en el planeta.

Te puede interesar: ¡NASA, UNAM y AEM se unen para nueva misión! Desarrollarán un observatorio climático

Con las nuevas fotografías y muestras que recogió el Curiosity, los científicos pudieron determinar que existen tres escenarioss para el origen del carbono.

Estas teorías son: polvo cósmico, degradación de dióxido de carbono provocada por la radiación ultravioleta o la degradación del metano.

Estas muestras fueron obtenidas mediante isótopos que se tomaron en media docena de lugares del cráter.

De acuerdo con el artículo los autores plantean los tres escenarios y también concluyen que son ‘poco convencionales’ comparados con los procesos de la Tierra.

After analyzing powdered rock samples collected by @MarsCuriosity, scientists found that some are rich in a type of carbon that on Earth is associated with biological processes. It’s not proof of life on Mars, but it’s “tantalizingly interesting.” Details: https://t.co/lhz6JLENys pic.twitter.com/6NhHyqlEEo

— NASA Mars (@NASAMars) January 18, 2022