¡‘Fortnite’ temporada 7 está aquí! ¿Qué personajes se suman?

Alienígenas, platillos volantes y sucesos paranormales cobran protagonismo en el capítulo 2 de la temporada 7 de “Fortnite”, el famoso “battle royale” de Epic Games, publicado este martes a nivel mundial bajo el título de “Invasión”.

Después de varias semanas en los que la compañía ha ido dando pistas en redes sociales sobre lo que iban a ser las novedades de este exitoso videojuego, con más de 350 millones de usuarios registrados, este 8 de junio ha visto la luz el tráiler de su última actualización y, acto y seguido, se ha procedido a su publicación para que pueda ser descargada desde hoy mismo.

Lo más novedoso de esta “Invasión” es, precisamente, la irrupción de un ejército de alienígenas que tratará de hacerse con la isla ‘Fortnite’, algo que deberán impedir todos los jugadores que, además, encontrarán en su camino a otros nuevos personajes.

Let’s talk about Battle Stars and the all-new Battle Pass!

To help us break it down we’ve brought in a special guest to give us all the details ⭐👀 #FortniteInvasionhttps://t.co/GkYTSk61TC pic.twitter.com/cBybQLBpzz

— Fortnite (@FortniteGame) June 8, 2021