Fórmula 1 y NBA se unen en las pistas y la duela

En vísperas al Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 y la NBA hacen mancuerna.

¿Imaginas cómo se vería el auto de esa categoría pintado con los colores de tu equipo favorito de básquetbol?, pues ambas organizaciones lo hicieron posible.

Con motivo de la vuelta de la máxima categoría del automovilismo a territorio estadounidense estadounidense y la conmemoración de los 75 años de la temporada del mejor básquetbol del mundo, los autos fueron decorados con los colores de los equipos de la NBA.

Información relacionada: ¡Gran remontada! Checo Pérez termina octavo en el GP de Países Bajos

Mediante redes sociales, la Fórmula 1 dio a conocer esa iniciativa donde los autos de las diferentes escuderías fueron pintados con los colores de los uniformes de las franquicias de los equipos de la liga profesional de básquetbol de EU.

NBA x @F1 🤝

Celebrate the #NBA75 Anniversary Season and the return of F1 to the USA… which car is your favorite?

More to come this week 👀 https://t.co/4xAZ2dqtus

— NBA (@NBA) October 20, 2021