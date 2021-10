¿Fórmula 1 elitista? Buscarán bajar el costo del boletaje

El Instituto de Deporte de la CDMX busca reducir el costo del boletaje de la Fórmula 1 a partir del 2022 y que personas de todas las clases sociales tengan acceso a este deporte, considerado por muchos como un deporte “elitista”.

Javier Hidalgo, titular del Instituto dijo lo anterior en una entrevista para la cadena deportiva ESPN, donde confirmó que han surgido pláticas en torno a la Fórmula 1, pues a lo largo de la historia ha sido preferente para gente con recursos económicos amplios.

*Información relacionada: Edson Álvarez podría renovar contrato con el Ajax hasta 2025

“Sí es un tema y tenemos a un diputado que es papá (Antonio Pérez Garibay) de uno de los pilotos más reconocidos en el mundo (‘Checo‘ Pérez). Su papá ha defendido todo esto muy bien y nos interesa que la gente viva estos eventos y no sea elitista”, dijo el entrevistado.

También adelantó que se tendrá una reunión con la Secretaría de Turismo y Desarrollo para evaluar todo el tema.

F1 en México en pandemia

Javier Hidalgo dijo que las autoridades no han olvidado los tiempos pandémicos que actualmente se viven y adelanta que el circuito de la F1 deberá tener sus medidas de protección para evitar la propagación de contagios por Covid-19.

“Colocaron más gradas y no habrá restricciones, porque será evento masivo. Se espera una cantidad nunca antes vista en para este evento. No quiero decir número preciso para no equivocarme, pero hay más gradas a lo que se tenía”, confirmó.

No obstante, recordó que estamos en Semáforo Verde Epidemiológico y por ello dichas medidas de aumentar el foro, pero desconoce sé si esto bajará los precios: “sería encomiable para ser más accesible, pero sí puedo decir que habrá mayor cupo que en anteriores eventos”.

¿Cuándo es la Fórmula 1 en México 2021?

El próximo domingo 31 de octubre se llevará a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1, siete aviones Boeing 747 ya aterrizaron en la capital del país con todo el equipamiento desde Austin, Texas.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez llega en un excelente momento a la GP de México, llega con cuatro podios en la temporada 2021, más que ninguna otra de sus 11 en la F1.

Finalmente, el Instituto del Deporte en México concluye que busca hacer de esta disciplina de las más seguidas en el país sin ser “elitista” y que todos tengan acceso a las carreras, no solo unos cuántos.