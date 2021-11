Fiscalía capitalina impugnará amparo a Collins para evitar ser detenido: Sheinbaum

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX) impugnará la resolución mediante la cual Raymundo Collins Flores obtuvo un amparo para evitar ser detenido por la orden de aprehensión que se libró en su contra el pasado 21 de marzo de 2020 por delito de uso ilegal de facultades cuando fue titular del Instituto de Vivienda (INVI), informó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que se trata de una resolución que no es definitiva, por lo que la Fiscalía capitalina tendrá que seguir adelante, pues son varias las carpetas las que se abrieron contra el también ex secretario de Seguridad Pública.

“Entiendo que hay varias carpetas contra Collins que tiene la Fiscalía General, el argumento, hasta donde entiendo, que lo mencionó la fiscal para darle el amparo es que no lo citaron antes de la orden de aprehensión y ahí la fiscalía va a impugnar dado que se le cita y no se presenta porque no se encuentra en el país. Entonces hay maneras de impugnar esta resolución, no es una resolución definitiva”, comentó.

Asimismo al ser cuestionada sobre si Collins Flores tendrá más salidas como el amparo que obtuvo recientemente, la funcionaria señaló que es una situación que no depende de su administración sino de otras instancias.

“Ahí depende de la fiscalía General de justicia, no depende de nosotros, y del trabajo que realiza y por supuesto también de los jueces tanto del tribunal superior de justicia de la ciudad y en particular lo que tiene que ver con el amparo, pues son los jueces federales”, declaró.

Cabe señalar que ayer un tribunal colegiado confirmó el amparo que se le concedió a Raymundo Collins para dejar insubsistente la orden de aprehensión que se libró en su contra por el delito de uso ilegal de facultades.