Firman CDMX y Michoacán convenio de colaboración para desarrollo de proyectos benéficos para sus poblaciones

Los gobiernos de la Ciudad de México y Michoacán firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias en materia de seguridad, capital humano, recursos materiales, financieros, académicos y tecnológicos.

De igual forma el acuerdo entre ambas entidades tiene efectos para aquellas áreas de interés y beneficio mutuo para el desarrollo de proyectos encaminados a atender necesidades de sus poblaciones.

Información relacionada: Sacmex de la CDMX cobrará más a usuarios que gasten mucha agua

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum destacó el trabajo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) para el desarrollo tecnológico, labor que ha generado interés entre algunos gobiernos estatales.

“Y la agencia digital ha tenido la gran virtud de dejar de depender de licencias de empresas privadas, con el desarrollo propio a través de muchos jóvenes hombres y mujeres de distintas universidades de la ciudad se han desarrollado software, aplicaciones, distintos desarrollos tecnológicos para servir a la ciudad porque la tecnología y la tecnología ya no tiene sentido si no está para servir, es decir, no se trata solamente de un desarrollo tecnológico sino que realmente permite a la ciudadanía estrechar su relación con el gobierno”, indicó.