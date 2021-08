Feministas aseguran que infiltradas agredieron en la marcha

El Frente Nacional Feminista contra la Represión, acusó que en la marcha realizada el pasado lunes, se infiltraron en su movimiento un grupo de personas violentas que agredieron a policías, a miembros de la Brigada Marabunta y a medios de comunicación para desacreditar su movimiento.

A través de un comunicado firmado por representantes de más de 100 colectivas que integran el Frente Nacional Feminista contra la Represión, aseguraron que en la marcha que partió del Monumento a la Revolución y se dirigió al Ángel de la Independencia, solo participaron 30 de sus integrantes, sin embargo al llegar a su destino, personas no identificadas comenzaron a agredir a algunas personas participantes.

Te puede interesar:Saúl Huerta se entregará este jueves; dice ser inocente

Por ello manifestaron su rechazo a “las infiltradas y grupos de choque que provocan rompimientos y buscan reventar el movimiento y la legitimidad del feminismo desde adentro” y ante las agresiones proferidas contra Marabunta, al pedirles que se detuvieran, también ellas fueron agredidas.

Acusaron que el actuar de este grupo de personas infiltradas, causó “la represión de la policía” en su contra, ya que aseguran que ellas habían marchado en paz desde el Monumento a la Revolución.

“Las colectivas feministas no somos porras ni grupos de choque y nuestras bases son el autocuidado y cuidado colectivo.

No nos exponemos a nosotras ni a las otras.

La manifestación no tenía intención de que hubiera enfrentamiento la entre las policías y las asistentes a la movilización.

Nosotras no saqueamos, no robamos comerciantes, no golpeamos a Marabunta, a ningún fotoperiodista, periodista ni medio”, aseguraron las colectivas.