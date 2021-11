Feminicidio en CDMX se reduce 25% en dos años: Sheinbaum

De diciembre de 2019 a octubre de 2021 en la Ciudad de México 7 mil 110 agresores de mujeres han sido vinculados a proceso, lo cual incluye todo tipo de violencia de género, informó la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

A un día de que se cumplan dos años de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres, la funcionaria destacó los resultados en materia de feminicidio, al tiempo que advirtió que no habrá impunidad para quien quite la vida a una mujer.

Información relacionada: Marcharán mujeres del 8M para exigir nuevamente sus derechos

“Tan solo en lo que va del año hemos detenido y vinculado a proceso a 77 personas imputadas por feminicidio, esto representa un aumento de 175% con respecto a 2019. Estamos mandando un mensaje muy claro, en la ciudad de México no habrá impunidad en contra de quien le arrebate la vida a una mujer mujer”, expuso.

No obstante, reconoció que hay un aumento en el delito de violación, repunte que atribuyó a mayor confianza de la mujer para denunciar estos casos.

“La denuncia de casos de violación ha aumentado, estamos convencidas en que es resultado del empoderamiento de las mujeres, de la concientización de que sí sirve denunciar y que creemos que hay una mayor confianza en la institución”, sostuvo.

Godoy Ramos anunció que el Banco de ADN está concluido y en proceso de certificación, por lo que durante el primer semestre de 2022 se convertirá en el más moderno de Latinoamérica.

“Informar que está totalmente concluida su construcción y su equipamiento y que en estos momentos nos encontramos en el proceso de certificación y estará funcionando ya en el primer semestre del año que entra, quiero decirles que este banco de ADN podemos decir que es el más avanzado de América latina con una capacidad de procesamiento de hasta 6 mil perfiles genéticos al mes, cumpliendo con los más altos estándares de calidad”, comentó.

En 2022, la estrategia se enfocará en la igualdad sustantiva: Sheinbaum

Por su parte la jefa de Gobierno Claudia resaltó que pese a que ahora el feminicidio se considera en todos los homicidios violentos en contra de mujeres, este delito ha disminuido 25% en lo que va del año respecto al mismo periodo de 2018.

La mandataria capitalina resaltó que en 2022 la estrategia contra la violencia de género se enfocará en la igualdad sustantiva de las mujeres.

“Si hay violencia hacia las mujeres es porque hay una cultura machista y es porque a la mujer no se le han reconocido con todos sus derechos, en términos laborales, en términos civiles, en términos personales, en términos de su propio cuerpo… Nuestro trabajo lo vamos a concentrar además de… el año que viene en la igualdad sustantiva de las mujeres porque si no hay igualdad sustantiva, no se va a terminar la violencia contra las mujeres”, apuntó.

En tanto, la Secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, resaltó que la estrategia de atención integral al riesgo de violencia feminicida ha permitido identificar en las Unidades Territoriales de Prevención y Atención a la violencia de Género (LUNAS), mil 348 casos de mujeres donde su integridad o vida estaba en peligro, de los cuales en el 49% se redujo ese riesgo.

Además dio a conocer que 153 personas han sido incluidas al Registro de Personas Agresores Sexuales.

“Y el día de hoy tenemos consignadas 153 personas, es posible conocer su fotografía, su alias y el delito por el que éstas han sido sentenciadas, feminicidio, violación, abuso sexual, turismo sexual o trata de personas, entre otros. El registro es hoy una realidad y una estrategia única en el país para reducir la reincidencia”, indicó.