Expresa Sheinbaum desacuerdo con declaraciones de Monreal

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo respecto a las declaraciones del Senador Ricardo Monreal en las que asegura que los radicales se están apoderando de Morena.

En entrevista, la mandataria local aclaró que no se trata de un tema personal, sino de mantener la unidad al interior de ese instituto político.

En ese sentido dijo coincidir en la respuesta del presidente López Obrador en el sentido de que la radicalidad es contra un modelo de corrupción que ocupó el poder con anterioridad.

“No… yo… mi respeto y no es un tema aquí personal ni mucho menos y, además, me parece que es muy importante la unidad dentro de MORENA; pero en particular, sobre esta declaración, yo coincido con el Presidente de la República. Siempre se dijo en el movimiento, no es algo nuevo, que lo que se buscaba con la Cuarta Transformación eran cambios de raíz, en ese sentido, la radicalidad y cambios de raíz frente a un régimen de corrupción y privilegios que lo que provocó fue un deterioro de las condiciones de vida”, declaró.

Sheinbaum Pardo agregó que la Cuarta Transformación busca que las futuras generaciones tengan mejores condiciones que las que ellos tuvieron, posición política que se mantiene entre quienes formaron este movimiento.