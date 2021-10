Ex directivo de Proyecto Metro obtiene suspensión contra orden de captura

Un juez federal le concedió la suspensión provisional a Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles del Proyecto Metro, contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra.

El juez Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal, le impuso al ex servidor público el pago de una garantía de 100 mil pesos, lo que deberá hacer en un plazo de cinco días, de lo contrario la medida cautelar dejará de tener efecto.

Precisó que el monto de la garantía podrá ser modificada al momento de resolver sobre la suspensión definitiva, ya que en ese momento conocerá el delito que se le imputa.

El pasado lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pretendía imputar a Giral y Mazón, así como a nueve personas más por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo en agravio de 26 personas y lesiones culposas contra 98 personas, derivados del colapso de la Línea 12 del Metro.

No obstante, la audiencia tuvo que ser reprogramada para el 3 de diciembre, porque no se había dado copia de la carpeta de investigación a familiares de las víctimas y porque no acudió el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, quien argumentó tener síntomas de Covid-19.