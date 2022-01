GCDMX evalúa adquirir nuevas pruebas rápidas de Covid

El Gobierno de la Ciudad de México analiza adquirir otro tipo de pruebas rápidas de Covid-19 que reducen el tiempo de aplicación y obtención de los resultados.

El objetivo es tratar de terminar con las largas filas que se observan en los últimos días en los centros de salud, farmacias y laboratorios particulares donde se realizan estos test, informó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

“Son pruebas nasales que son iguales que las pruebas rápidas que se hacen ahora, en términos de los resultados, porque se realizan mucho más rápido, entonces también estamos valorando eso para que pueda agilizarse las filas que hay en los centros y ver la posibilidad de los quioscos, y estamos dedicando un esfuerzo muy importante a la vacunación”, declaró.

¿Cuáles son las opciones para acceder a una prueba Covid-19?

En conferencia de prensa la mandataria capitalina recordó que la ciudadanía tiene a su disposición tres opciones para acceder a una prueba Covid-19 de manera gratuita: 117 centros de salud, 8 módulos en centros comerciales, y los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), donde se puede acceder a este servicio sin ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo ante la venta de pruebas negativa de Covid falsas para regresar a laborar o para viajar, la jefa del ejecutivo local apeló a la responsabilidad ciudadana y a la solidaridad para que quien esté bajo sospecha o enfermo se aísle por algunos días.

“Que si tenemos síntomas y si tenemos la presunción de qué tenemos COVID pues no resguardemos cinco, seis días, hoy se sabe además que lo micrón no se requiere de 15 días de resguardo, es algo que está estudiando en este momento la Secretaría de salud a nivel federal y que también está estudiando la Secretaría de salud de la ciudad, entonces no se trata de sacar a los inspectores para estar multando, obligando, forzando, nosotros creemos en la educación, la participación y en la conciencia ciudadana ciudadana”, indicó.