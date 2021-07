Eurocopa 2021: Boris Johnson condena insultos racistas a jugadores ingleses

El primer ministro británico, Boris Johnson, condenó hoy los insultos racistas contra algunos jugadores de fútbol ingleses que aparecieron en las redes sociales, después de que Inglaterra perdiera la final de la Eurocopa 2021 frente a Italia.

Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron víctimas de las agresiones verbales después de que fallasen los penaltis en la final de anoche disputada en el estado londinense de Wembley.

-Información relacionada: Final Eurocopa 2020: ¡Italia Campeón!

Además del primer ministro, la Federación de Inglaterra condenó dichos actos y admitió estar “horrorizada”.

Boris Johnson tuiteó este lunes que los responsables de los comentarios racistas deberían estar “avergonzados” y añadió que los jugadores deberían ser tratados como “héroes” y no insultados.

El jefe del Gobierno británico comentó en su cuenta de Twitter que el resultado de anoche fue “desgarrador”, pero que el seleccionador inglés, Gareth Southgate, y el equipo jugaron como héroes.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

“Ellos han llevado orgullo al país y merecen gran crédito” por ello, agregó el líder conservador”.

Por su parte, la Federación inglesa recalcó en un comunicado divulgado que tales comportamientos “no son bienvenidos en el equipo” y agregó “haremos todo lo posible por apoyar a los jugadores afectados mientras pedimos castigos más duros para cualquiera que sea responsable”.

“Haremos todo lo posible para sacar la discriminación del juego, pero imploramos al Gobierno que actúe rápidamente y apruebe la adecuada legislación a fin de que este abuso tenga consecuencias”, añadió la nota.

We’ve issued a statement after a number of @England players were subjected to racist abuse online following the #EURO2020 final: https://t.co/B7gB180OQa

Por otro lado, el príncipe William, nieto de la reina Isabel II, admitió este lunes sentirse “enfermo” por los insultos racistas que han circulado en las redes sociales contra jugadores ingleses, tras la derrota de Inglaterra en la final de la Eurocopa 2021.

El duque de Cambridge, que es presidente de la Federación de Fútbol inglesa, colgó un mensaje también en su cuenta de la red social anteriormente mencionada, en el que califica de “totalmente inaceptable” que algunos jugadores fueran víctimas de los abusos tras la tanda de penales en la final.

“Me siento enfermo por los insultos racistas hacia jugadores de Inglaterra después del partido de anoche. Es totalmente inaceptable que los jugadores hayan tenido que soportar este comportamiento detestable”, agregó el príncipe, que estuvo anoche en el estadio.

“Esto tiene que acabar ahora y todos los involucrados deberían rendir cuentas”, subrayó el duque, que firma el mensaje con la inicial “W”, por su nombre en inglés y que se sumó a Boris Johnson de condenar los insultos racistas tras la final de la Eurocopa 2021.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021