Eurocopa 2021: Andrea Bocelli cantará en ceremonia de apertura

El tenor italiano, Andrea Bocelli cantará este viernes en la ceremonia de apertura de la Eurocopa 2021 de futbol, que empezará en el estadio Olímpico de Roma con el duelo entre Italia y Turquía a las 21:00 horas locales.

El cantante de ópera se exhibirá con el aria de Giacomo Puccini “Nessun Dorma” en una ceremonia que también prevé un desfile aéreo y un espectacular juego pirotécnico en el techo del Olímpico.

-Información relacionada: Copa América 2021: OMS pide a Brasil reconsiderar decisión de celebrar la justa

El tenor italiano ya cantó en importantes eventos deportivos en el pasado, como en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno de Turín 2006 o en la final de la Liga de Campeones de Milán 2016, ganada por el Real Madrid.

Entre los protagonistas de la ceremonia de este viernes en el Olímpico también estarán los exfutbolistas italianos Francesco Totti, bandera del Roma, y Alessandro Nesta, símbolo del Lazio y del Milan.

Los organizadores de la ceremonia de apertura también prepararon una coreografía con 24 globos que simbolizan las 24 selecciones que participan en la edición número sesenta de la Eurocopa 2021.

🌟 Who are your favourite @azzurri stars? #EURO2020 pic.twitter.com/4xutoAuzrU

🇮🇹 Italy’s opening EURO 2020 game is in 𝟐𝟒 𝐇𝐎𝐔𝐑𝐒!

Conformado por Italia, Suiza, Turquía y Gales, que se jugarán en Roma, Italia y Bakú, Azerbaiyán

-Italia vs Turquía: 11 junio 2021, 14:00 horas, centro de México.

-Gales vs Suiza: 12 junio 2021, 8:00.

-Turquía vs Gales: 16 junio 2021, 11:00.

– Italia vs Suiza: 16 junio 2021, 14:00.

– Suiza vs Turquía: 20 junio 2021, 11:00.

– Italia vs Gales: 20 junio 2021, 11:00.

Group A wingers ⚡️ Who ya got?

Bélgica, Rusia, Dinamarca y Finlandia, se disputarán los primeros partidos en San Petersburgo y Copenhague.

– Dinamarca vs Finlandia: 12 junio 2021, 11:00 horas.

– Bélgica vs Rusia: 12 junio 2021, 14:00.

– Finlandia vs Rusia: 16 junio 2021, 8:00.

– Dinamarca vs Bélgica: 17 junio 2021, 11:00.

– Rusia vs Dinamarca: 21 junio 2021, 14:00.

-Finlandia vs Bélgica: 21 junio 2021, 14:00.

🇫🇮 Preparations ✅

🤔 Predict Finland’s EURO campaign in 𝟯 words or less!#EURO2020 pic.twitter.com/DxIYgISYSU

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 10, 2021