Estudiantes de excelencia ingresan a prepas de la UNAM

Con 126 respuestas válidas de un total de 128 reactivos, Samantha Frine Ramos Sánchez, André Sigüenza Jiménez, Fernando Rodríguez Salcedo y Karla Vázquez Landa obtuvieron el mayor puntaje en el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Por su dedicación y esfuerzo, ahora Samantha, André y Fernando pertenecen a la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), plantel 6 “Antonio Caso”; mientras que Karla ingresó a la ENP 5 “José Vasconcelos.

Estudiantes de excelencia quieren regresar a clases presenciales

Los cuatro jóvenes estudiantes coinciden en la inquietud de retornar a las clases presenciales y conocer las instalaciones de su nueva escuela.

“La verdad a mí sí me gustaría, porque las instalaciones nunca las he visto presencialmente, y además es un sitio muy grande, me agradaría estar ahí cuando la pandemia se calme, porque tampoco quiero contagiarme”, comentó Vázquez Landa.

Lectura, deporte y arte entre sus preferencias

Los estudiantes de excelencia compaginan su responsabilidad de estudiar con otras actividades: Karla y Samantha con la lectura; Fernando, con el deporte; y André, con el arte y los videojuegos.

A ellos, como a otros de su generación, los sorprendió la pandemia a la mitad de su tránsito por la secundaria, e iniciarán una nueva etapa, también de manera virtual.