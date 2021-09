Como toda una estrella de televisión, perro irrumpe reporte del clima

Mientras su amo trabajaba dando el reporte del clima, perro aparece a cuadro para robarse el show.

Trabajar desde casa se ha vuelto algo común en todas las áreas, y los medios de comunicación no son la excepción.

Asimismo, el pronóstico del tiempo, también se ha vuelto parte de las informaciones relevantes.

Todo esto se vinculó en un sólo caso, para hacer viral una tierna historia laboral.

Todo sucedió en Canadá en la cadena Global de Toronto, mientras el experto en el clima, Anthony Farnell daba su reporte desde casa.

Acoplando una pantalla verde en una de los cuartos de su domicilio, el presentador se encontraba a la mitad de su reporte cuando su mascota decidió colaborar y dar su parte.

El pequeño animal se convirtió en la estrella del programa al entrar a cuadro y mostrar su cariño su dueño, a la vez de pedirle dulces.

En el video que comenzó a circular en redes sociales, se observa al cachorrito entrar y salir de escena, así como olfatear buscando algo en el suelo.

Ademas, para cerrar su participación en el programa el amigo inseparable del conductor dio un par de ladridos.

Mientras tanto, Anthony Farnell con todo el profesionalismo del mundo continuó dando su reporte climatológico.

I’m sorry but this is the best thing I’ve seen all week

pic.twitter.com/gen1V3YqVr

— Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) August 31, 2021