Esto podría pasar en la Tierra con la tormenta magnética prevista en febrero

De acuerdo con el portal SpaceWeatherLive el pasado fin de semana se registró una fuerte llamarada solar que podría provocar en la Tierra una tormenta magnética.

La organización que estudia y comparte fenómenos sobre astronomía, espacio, clima espacial, auroras y temas relacionados compartió a través de su cuenta de Twitter un video donde se aprecia este fenómeno.

En el video se puede apreciar una fuerte llamarada detectada sobre la superficie del Sol, cuyo efecto podría ser una tormenta magnética en la Tierra.

El estallido de energía tuvo una magnitud M1.1, lo que significa una erupción de tamaño mediano, que duró más de cuatro horas y que llegó su fin 23:32 del 29 de enero de 2022.

Las tormentas magnéticas se clasifican con letras y números de acuerdo con su nivel de peligrosidad, en este caso, la tormenta que se registrará en nuestro planeta está clasificada como G2.

Según los pronósticos los efectos podrían ocurrir en nuestro planeta este miércoles 2 de febrero.

Sunspot region 2936 produced an M1.1 solar flare which peaked at 23:32 UTC. LASCO shows a slow asymmetrical full halo coronal mass ejection leaving the Sun. The bulk is heading north-east but we do expect this cloud to impact Earth in a few days. More info later. pic.twitter.com/WqMIWHNUAY

— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) January 30, 2022