Los métodos anticonceptivos, además del condón, en su mayoría implicaba un proceso hormonal para las mujeres o en su caso, operaciones irreversibles como la vasectomía, sin embargo, hoy en día ya existe una inyección anticonceptiva para hombres.

En 2019, Científicos crearon Vasagel como una alternativa no hormonal para las parejas que buscan tener otro método anticonceptivo.

Vasalgel fue diseñada por la Fundación Parsemus, una organización de investigación médica estadounidense.

Dicho método, tuvo una efectividad de 99 por ciento, probada en animales, y 97 por ciento en humanos.

Por ello, el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR, por sus siglas en inglés), lanzó este nuevo método anticonceptivo para hombres, el cual puede tener una duración de hasta 13 años.

¿Qué es Vesalgel, la nueva inyección anticonceptiva para hombres y cómo funciona?

Vasalgel es un método reversible, a comparación de la vasectomía, y se le conoce como RISUG (Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance) por sus siglas en inglés, que significa inhibición reversible del esperma bajo guía.

Para poder hacer uso de la inyección anticonceptiva para hombres, vasalgel, es necesario contar con el trabajo de un equipo profesional, ya que ésta, requiere anestesia local.

La inyección compuesta de polímeros se inyecta en el conducto deferente, que es el encargado de llevar los espermatozoides y genera un tapón en él.

De esta manera, impide que los espermatozoides se mezclen con las otras células.

Vesalgel se inyecta en la zona de los genitales y el procedimiento termina aproximadamente en 15 minutos. Una vez inyectado, el gel queda fijado y actúa como filtro.

Es importante destacar que Vesalgel no afecta a las hormonas no disminuye el deseo sexual, pero sí lo aumenta. Sin embargo, hay que subrayar que este método anticonceptivo no protege de las enfermedades de transmisión sexual.

Otros anticonceptivos para hombres

Vasectomía sin bisturí: Método anticonceptivo permanente que consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí y con anestesia local, la cual, tiene una efectividad del 99 por ciento.

Preservativo o Condón Masculino: Impide que los espermatozoides entren al interior de la vagina en la relación sexual, pues actúa como barrera y con esto evita el embarazo, además, también disminuye la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual. Su efectividad es del 85 al 95 por ciento.

Recuerda que la inyección anticonceptiva para hombres, vesalgel, a diferencia de la vasectomía, ésta sí es reversible.