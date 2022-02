¡Es oficial! Tom Brady se retira de la NFL con siete anillos del Super Bowl

Tras varias especulaciones sobre si Tom Brady se retira de la NFL, este martes la estrella de futbol americano confirmó la noticia por medio de sus redes sociales.

Luego de que el fin de semana medios deportistas anunciaran el retiro del ganador de siete anillos del Super Bowl, este emitió un comunicado para dar a conocer la noticia.

“Hay un desafío físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi potencial más alto. Y he hecho mi mejor esfuerzo estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida”.