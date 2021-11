¡Es hoy! Gran Premio de México 2021; Checo Pérez llega al Autódromo Hermanos Rodríguez

¡Es hoy! Comienzan a ingresar aficionados del Gran Premio de México 2021 seguidores del piloto Sergio ‘Checo’ Pérez.

La asistencia en el recinto ha sido fluidamente desde le día de las pruebas.

En punto de las 13: 00 los automóviles comenzaron a salir, Sergio ‘Checo’ Pérez salió en el puesto número cuatro, sin embargo y debido a unos incidentes, Checo se posicionó rápidamente en el tercer puesto.

Verstapen consigue el primer puesto seguido por Hamilton.

Reportan bandera amarilla debido a un incidente que se dio en la primer curva del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la quinta vuelta, la bandera verde regresó y el auto de seguridad se retiró de la pista.

Después de 10 vueltas, Max Verstappen se mantiene en el primer lugar, 4 segundos de diferencia entre Hamilton.

Checo se ve 7 segundo atrás de los primeros dos puestos.

En la vuelta número treinta, el Checo Pérez se encuentra en el segundo puesto por detrás de Verstappen.

¡Al fin! Durante la vuelta 34, Sergio ‘Checo’ Pérez se convierte en el líder de la carrera.

En punto de las 12:45 horas, comenzaron los últimos detalles para la escudería de Red Bull, misma que representa a Sergio ‘Checo’ Pérez.

El himno nacional se entonó en el Autódromo Hermanos Rodríguez y todos los asistentes participaron en su entonación así como en diversas porras de apoyo.

El mexicano busca hacer historia subiendo al podio en uno de las tres posiciones.

Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá en la posición número cuatro.

Debido a la asistencia registrada, la SSC de la CDMX implementaron operativos de seguridad.

La SSC reportó el ingreso al recinto.

Por otra parte, en redes sociales reportan una fila kilométrica para ingresar a presenciar el Gran Premio de México 2021.

El piloto, Sergio ‘Checo’ Pérez arribo al recinto en una camioneta y fue recibido entre aplausos y apoyo de sus seguidores mexicanos.

The @SChecoPerez hype in Mexico is HUGE! 🤩

Look at all the love for their home driver 💙#MexicoGP 🇲🇽 #F1 @redbullracing pic.twitter.com/LiDcoorfAY

— Formula 1 (@F1) November 7, 2021