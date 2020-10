Entregará DIF-CDMX a estudiantes despensas a cambio de desayunos escolares

Escucha la nota:



Del 3 al 23 de noviembre el DIF de la Ciudad de México entregará, en 93 PILARES y 61 Centros de este organismo, un apoyo alimentario en sustitución de los desayunos y comidas escolares que entregaba durante las clases presenciales en escuelas públicas de educación básica.

La ayuda la recibirán un millón 200 mil niños de preescolar, primaria y secundaria, inscritos en el programa Mi Beca para Empezar, anunció la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria local detalló que los padres o tutores recibirán un mensaje de texto con la fecha, hora y lugar de entrega.

“Todos los niños y niñas que van en escuela pública, van a recibir este apoyo. Y para que no lleguen a cualquier hora, cualquier día, que no hagan filas en los Centros DIF y en los PILARES, se les va a enviar un mensaje de texto, ya conocen este esquema porque se utiliza en “Mi Beca para Empezar”, para poderles decir la cita a la cual pueden ir a recoger este apoyo alimentario. Y se deriva del apoyo que no pudieron recibir por no asistir a clases por la pandemia”, expuso.

El apoyo alimentario estará integrado de 15 productos no perecederos como un paquete de avena, 2 paquetes de pasta para sopa integral, 2 paquetes de frijol negro y 2 de lenteja, uno de arroz integral, 2 latas de chícharos con zanahoria, 2 latas de atún en agua, un paquete de amaranto, un aceite de canola y una lata de sardina, productos que serán abastecidos por las Tiendas ISSSTE.

De acuerdo con autoridades capitalinas, para estas despensas el DIF local destinará más de 367 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).