En regreso a clases presenciales, prevalece nerviosismo entre los padres

Aunque hay emoción y esperanza de que la calidad de la educación que reciben sus hijos mejorará, no deja de haber preocupación.

Nerviosos pero contentos, fue el sentir general de las comunidades escolares que este lunes regresaron a las escuelas de la Ciudad de México, después de 525 días de haber intentado mantener las clases a distancia.

A las 7:15 horas se abrieron las puertas de la Escuela Secundaria Diurna N° 89 “República de Ecuador”, en Venustiano Carranza. Los niños poco a poco llegaron al plantel e ingresaron luego de la toma de temperatura y reparto de alcohol en gel.

Maximiliano, quien va a comenzar el segundo grado, dijo sentirse nervioso y será la primera vez que tomará clases en su escuela pues el primer grado, lo curso en casa.

“Un poco nervioso de conocer a mis amigos nuevos. Bien, me la pasaba en casa con mi celular para meterme a las clases”, indicó.

Aunque hay emoción y esperanza de que la calidad de la educación que reciben sus hijos mejorará con las clases presenciales, no deja de haber preocupación por la salud de los menores.

“No estoy muy tranquila ni muy segura, el nervio pues es muy latente de cualquier cosa, de contagio o algo así, pero él viene preparado, tiene las medidas y espero que las siga y a ver qué pasa, estamos como nerviosos, pero tenemos que seguir y estoy contenta porque ya puede regresar, es algo que le hace falta”, declaró la señora Guadalupe Cristóbal.

De igual forma, la señora Angelica manifestó su intranquilidad.

“Pues bien, pero pues no viene uno tranquilo por todo esto, pero a mi sí me gusta que venga porque no es igual estar en casa que en la escuela”, comentó.

En tanto el señor Eduardo Garita opinó que el regreso a clases presenciales es mejor para la formación de los alumnos, quienes experimentan cambios en esta etapa de la vida.

“La opinión es que es mejor porque menos se estresan los chicos que en casa porque luego cambian de aspectos, carácter, y es mejor convivir las clases con maestros que en línea”, expresó.

Por su parte la directora de la Escuela Secundaria Diurna N° 89, Martha Edith García, reconoció tener nervios aunque enfatizó que están preparados para enfrentar este nuevo reto.

“Nerviosos, pero a pesar de ese nervio contentos porque abrimos nuevamente la escuela, ya era necesario… Vienen un poquito más de los que esperábamos, pero estamos preparados para recibirlos. No más de 15 niños por grupo, con todas las medidas, se les avisó a los papás qué medidas íbamos a tomar y todos la están acatando”, puntualizó.

En este plantel que cuenta con jornada ampliada la forma de trabajar será en un modelo híbrido y por grupos no mayores de 15 alumnos.

En la Ciudad de México donde en educación básica se estima una matrícula de 1.8 millones de alumnos, más del 90% de los 2 mil 700 planteles reabrieron sus puertas para este regreso a clases presenciales.