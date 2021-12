¿En Disney World sólo hablan inglés? Actriz denuncia que no podía hablar español

Esta declaración sobre Disney World, donde una actriz denuncia que no podía hablar español dentro las instalaciones nos hace pensar que este mundo mágico no es para todos.

Así como lo lees parece que este mundo mágico tiene una muy grande restricción y esta mujer lo compartió en sus redes sociales.

Jessica Tremmel, trabajó en el parque de diversiones de Disney en Orlando, Florida.

Y aunque no reveló las razones por las cuales dejó su empleo narró su experiencia laboral al interpretar a Lady Tremaine en el parque.

Con este título ‘Cosas por las que pude haber sido despedida de Disney’ la actriz señaló que, a pesar de que en el elenco había actores de diferentes nacionalidades, el parque les tenía prohibido hablar español.

Esto, a pesar de que la mayoría de los visitantes suelen ser hispanohablantes o francocanadienses.

Tremmel comentó que habla muy bien en español e incluso ha dado clases, por lo que le gusta practicar siempre que puede e incluso confesó que había ocasiones en las que escuchaba a los visitantes y se acercaba a conversar con ellos en su idioma.

“Si me hubieran pillado, es una gran reprimenda y potencialmente, ser despedida. Pero me encantaba acercarme a las mesas con gente que no hablaba inglés y sorprenderlos con el hecho de que yo hablaba su idioma. Con el francés, la mayoría eran canadienses franceses, y hay un montón de hispanohablantes que nos visitan”, contó.

